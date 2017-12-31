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Kilo aldığını sanıyordu, karnından 9 kilo kitle çıktı

Kayseri’de bir kadının karnından yaklaşık 9 kilogram ağırlığında kitle alınırken ameliyatı gerçekleştiren doktor erken tanının önemini vurguladı.

İHA | 31.12.2017 - 10:14..
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Kayseri'de, ne yaparsa kilo veremeyen Hamdiye Koçer, karnındaki şişkinliğin sertliğinden şüphelenerek hastaneye gitti. Kendisinden ultrason ve MR testi istenen Koçer’de hacmi bir hayli büyük yumurtalık kisti tespit edildi.

Kilo aldığını sanıyordu, karnından 9 kilo kitle çıktı

"HEP KİLO OLARAK BİLİYORDUM"

Yapılan ameliyatlarla kitleden kurtulan Koçer, “Ben hep kilo olarak biliyordum ama kilo değilmiş, 89 kiloya kadar çıktım. 8 buçuk kilo kadar kitle alındı. Şimdi kilo da vermiş oldum.” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Magnet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner ise, kadınlarda bu tür yumurtalık kistlerine rastlanabileceğini, erken önlem almak için yıllık kadın doğum muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Kilo aldığını sanıyordu, karnından 9 kilo kitle çıktı

"HASTAMIZ GEBE GİBİYDİ"

Doç. Dr. Öner, “Hastamızı ilk gördüğümüzde gebe gibiydi ama aslında karnında büyük bir kitle vardı. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu tür durumlarda hastalarımıza iki önerimiz var; birincisi yıllık muayene. Çünkü erken tanı bu tür hastalıklarda hem doğru teşhis koymamızı hem de hastalarımızın erken tedavi olmasını sağlıyor. İkincisi de ameliyat sırasında frozen çalışılması.

Frozen; ameliyat sırasında kitlenin patolojiye gönderilmesi ve patolojinin de bu kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu tespit etmesidir. Biz de patolojiden gelen sonuca göre ameliyatı şekillendiririz. Eğer kötü huylu derse kalan tüm kitleyi çıkarırız, iyi huylu denilirse de yalnızca kitleyi çıkarırız.” diye konuştu.

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