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Kilo almadan şikayet eden kadından 7 kilo ur çıktı

Aydın'da sürekli kilo aldığı için doktora giden 45 yaşındaki Dilek Çelik'in karnında tespit edilen 7 kiloluk kitle operasyonla alındı.

DHA | 29.05.2018 - 19:01..
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Aydın'da yaşayan Dilek Çelik, kilo alma ve nefes darlığı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

7 KİLOLUK KİTLE 2 SAATTE ÇIKARTILDI

Operatör Doktor Soner Gök tarafından muayenesi yapılan Çelik'in karnında 50 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında bir kitle olduğu tespit edildi. Karındaki kitle, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkartıldı.

Operatör Doktor Soner Gök, hastanın kendilerine ilk geldiğinde karnında şişlik olduğunu söylediğini belirterek, "Kadınlarda görülen 'miyom' denilen iyi huylu ur olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 50 santimetre büyüklüğündeki kitlenin karnı kapladığını gördük. 2 saat süren bir ameliyatla kitleyi çıkardık. Hastanın durumu şu an çok iyi" dedi.

"NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYORDUM"

Sağlığına kavuşan Çelik ise karnında büyük bir kitle olduğunu duyunca çok şaşırdığını vurgulayıp, "Kilo aldığımı düşünüyordum. Artık nefes almakta zorluk çekince doktora gitmeyi düşündüm. Kitle olduğunu söylediklerinde çok korktum, çok şaşırdım. Sağ olsun doktorlar ameliyatla kitleyi aldılar. Çok rahatladım" diye konuştu. Hastane Başhekimi Ferdi Güneş de bu tip hastanelerde böylesi başarılı operasyonlara imza atılmasının çok önemli olduğunu belirtip, devamının geleceğini söyledi.

Kilo almadan şikayet eden kadından 7 kilo ur çıktı



Kilo almadan şikayet eden kadından 7 kilo ur çıktı

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