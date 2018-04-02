Kilauea Yanardağı'ndan büyüleyici görüntüler

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea'da, lavlar adeta bir nehir gibi akıyor.

1983'ten beri aktif olan Kilauea, yeniden faaliyete geçerek lav saçmaya başladı. Bölgedeki şiddetli rüzgar ve yüksenm nem nedeniyle bulut fırtınası da meydana geldi.

Kilauea yanardağından büyüleyici görüntüler VİDEO



KİLAUEA TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Adı 'püskürten' anlamına gelen yanardağdan çıkan lavların bu büyüleyici görüntüsü, havadan kaydedildi.

Dünya üzerinde en yakından izlenen yanardağlarından biri olan Kilauea'ya, turistler yoğun ilgi gösteriyor.