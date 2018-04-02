taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.116
USD
3,9599
EURO
4,8803
ALTIN
169,45
PETR
69,6100

Kilauea Yanardağı'ndan büyüleyici görüntüler

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın, yüzlerce derece sıcaklıktaki lavları ve püsküren krateri havadan görüntülendi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea'da, lavlar adeta bir nehir gibi akıyor.

1983'ten beri aktif olan Kilauea, yeniden faaliyete geçerek lav saçmaya başladı. Bölgedeki şiddetli rüzgar ve yüksenm nem nedeniyle bulut fırtınası da meydana geldi.

Kilauea yanardağından büyüleyici görüntüler VİDEO

KİLAUEA TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Adı 'püskürten' anlamına gelen yanardağdan çıkan lavların bu büyüleyici görüntüsü, havadan kaydedildi.

Dünya üzerinde en yakından izlenen yanardağlarından biri olan Kilauea'ya, turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

54
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

117
Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

156
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

24
FETÖ yargılamaları devam ediyor

FETÖ yargılamaları devam ediyor

32
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

110
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM