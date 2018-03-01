Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz

Hamilelik boyunca anne adaylarının takıntısı haline gelen fazla kilo, uzmanların görüşüne göre gebelikten önce oluşuyor. Gebelikte kilo almak diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten uzmanlar, o dönemde alınan kilonun hamilelik öncesi kilolarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

KİLO VERME DURUMU YAŞANABİLİR

Vücut kitle indeksi 18,5 - 24,9 arasında olan normal kiloya sahip bir kişinin, 10-12 arasında kilo almasının ideal olduğunu belirten uzmanlar, anne adayının ağırlığının bundan daha aşağıda ise hamilelik boyunca en az 13-18 kilo arasında alması gerektiğini dile getiriyor. Aşırı kilolu olarak tanımlanabilecek obez kadınlarınsa 7 kilodan fazla almamalarının sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, ilk 3 aylık dönemde, bazı gebelerde çok yoğun bulantı olabildiğini ve bu yüzden yemek yenilemediği için kilo alınamama, hatta kilo verme gibi durumların yaşanabileceğini ifade ediyor.

İDEAL KİLOLARI DENGEDE TUTUN

Hamilelik süresince gebeliğin ilk 3 ayında 0,5-1 kg, gebeliğin 4,5,6'ıncı aylarında 1’er kg ve gebeliğin 7,8,9'uncu aylarında 2’şer kg alınmasının ideal olduğunu belirten konunun uzmanları, bunun dengede tutulmasını özellikle öneriyor. Bazı haftalarda iştahın çok artabileceğini ve hızlı kilo alımı olabileceğine vurgu yapan uzmanlar, bazı haftalarda da iştahsızlık olup kilo alımının durabileceğini, bu durumda da dengeli ve sağlıklı besleniliyorsa ve kilo kontrolüne dikkat ediliyorsa endişelenmeye gerek olmadığını söylüyor. Bir ay içinde 3 kilogramdan fazla kilo alımı ya da sürekli kilo verme gibi bir durumların olması halinde ise beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği yine uzmanlar tarafından öneriliyor.

18 KİLONUN ÜZERİNDE ALANLAR DİKKAT

Öte yandan araştırmalara göre 18 kilogramın üstünde kilo alan gebelerde yüksek tansiyon, gebelik şekeri, iri bebek doğurma oranın artması, buna bağlı olarak zor doğum, doğum sonu annede aşırı kilo retansiyonu ve obezite gibi durumları ortaya çıkabiliyor. Yeni trendlere kapılıp, uygunsuz sıkı zayıflama diyetleri yaparak, alınması gerekenden daha az kilo alanların da erken doğum eylemi ve bebeklerinde gelişme geriliğinin daha sık gözlendiği ifade ediliyor. Önemli olanın gebelikte uygun miktarda ve düzenli şekilde kilo alarak, doğuma normal bir kiloda girmek olduğunun altını çizen uzmanlar, doğumdan sonra da yavaş yavaş doğru şekilde bu kiloları vererek eski forma dönülebileceğini kaydediyor.