taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.841
USD
3,8140
EURO
4,6542
ALTIN
160,84
PETR
64,2500

Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz

Hamilelik boyunca anne adaylarının en büyük takıntılarından biri olan fazla kilolar, uzmanlara göre gebelik öncesi alınan kilolarla bağlantılı. Buna göre, hamilelikte kilo almak diye bir şey yok.

İHA | 01.03.2018 - 13:59..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Hamilelik boyunca anne adaylarının takıntısı haline gelen fazla kilo, uzmanların görüşüne göre gebelikten önce oluşuyor. Gebelikte kilo almak diye bir durumun söz konusu olmadığını belirten uzmanlar, o dönemde alınan kilonun hamilelik öncesi kilolarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz

KİLO VERME DURUMU YAŞANABİLİR

Vücut kitle indeksi 18,5 - 24,9 arasında olan normal kiloya sahip bir kişinin, 10-12 arasında kilo almasının ideal olduğunu belirten uzmanlar, anne adayının ağırlığının bundan daha aşağıda ise hamilelik boyunca en az 13-18 kilo arasında alması gerektiğini dile getiriyor. Aşırı kilolu olarak tanımlanabilecek obez kadınlarınsa 7 kilodan fazla almamalarının sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, ilk 3 aylık dönemde, bazı gebelerde çok yoğun bulantı olabildiğini ve bu yüzden yemek yenilemediği için kilo alınamama, hatta kilo verme gibi durumların yaşanabileceğini ifade ediyor.

Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz

İDEAL KİLOLARI DENGEDE TUTUN

Hamilelik süresince gebeliğin ilk 3 ayında 0,5-1 kg, gebeliğin 4,5,6'ıncı aylarında 1’er kg ve gebeliğin 7,8,9'uncu aylarında 2’şer kg alınmasının ideal olduğunu belirten konunun uzmanları, bunun dengede tutulmasını özellikle öneriyor. Bazı haftalarda iştahın çok artabileceğini ve hızlı kilo alımı olabileceğine vurgu yapan uzmanlar, bazı haftalarda da iştahsızlık olup kilo alımının durabileceğini, bu durumda da dengeli ve sağlıklı besleniliyorsa ve kilo kontrolüne dikkat ediliyorsa endişelenmeye gerek olmadığını söylüyor. Bir ay içinde 3 kilogramdan fazla kilo alımı ya da sürekli kilo verme gibi bir durumların olması halinde ise beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği yine uzmanlar tarafından öneriliyor.

18 KİLONUN ÜZERİNDE ALANLAR DİKKAT

Öte yandan araştırmalara göre 18 kilogramın üstünde kilo alan gebelerde yüksek tansiyon, gebelik şekeri, iri bebek doğurma oranın artması, buna bağlı olarak zor doğum, doğum sonu annede aşırı kilo retansiyonu ve obezite gibi durumları ortaya çıkabiliyor. Yeni trendlere kapılıp, uygunsuz sıkı zayıflama diyetleri yaparak, alınması gerekenden daha az kilo alanların da erken doğum eylemi ve bebeklerinde gelişme geriliğinin daha sık gözlendiği ifade ediliyor. Önemli olanın gebelikte uygun miktarda ve düzenli şekilde kilo alarak, doğuma normal bir kiloda girmek olduğunun altını çizen uzmanlar, doğumdan sonra da yavaş yavaş doğru şekilde bu kiloları vererek eski forma dönülebileceğini kaydediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Akrebin soktuğu çocuk kurtarıldı
Muğla Fethiye'de ayakkabısının içine giren akrebin soktuğu 5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Tıp öğrencilerine askeri hekim olma fırsatı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, MSB'nin askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.
Ateş hastalıkların belirlenmesinde bir uyarıcı
Ateş, bilinenin aksine çocuk için zararlı bir faktör değildir. Tam tersine çocukta gelişebilecek herhangi bir rahatsızlığın belirlenmesine ve erken önlem alınmasına yardımcı oluyor.
Anal çatlak belirtileri: Ağrı ve parlak kırmızı kan
Genellikle baharatlı ve hayvansal gıdaların fazla tüketilmesi ile ortaya çıkan anal çatlaklar, önlem alınmadığı taktirde kansere yol açabiliyor. Uzmanlar, günlük tedavinin önemine dikkat çekiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

88
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

62
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

46
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

191
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

124
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

286
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM