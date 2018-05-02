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Kim, eşinin önünü kesen fotoğrafçıyı itti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun önünü kesen foto muhabirini elinin tersiyle itti.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 12:49..
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Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayınlandı.

Kim, eşinin önünü kesen fotoğrafçıyı itti

FIRST LADY MÜDAHALESİ

​​Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

Kim, eşinin önünü kesen fotoğrafçıyı itti ViDEO

Bu durumu fark eden Kim ise Moon ile el sıkışmak için gelen 28 yaşındaki eşine yol açmak için foto muhabirini elinin tersi ile itiyor. Fotoğrafçı ise tepkinin ardından köşeye çekiliyor.

Kim, eşinin önünü kesen fotoğrafçıyı itti

KUZEY-GÜNEY TARİHİ GÖRÜŞMESİ

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

Zirvede iki ülkenin First Lady'leri de ilk kez görüşmüştü.

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