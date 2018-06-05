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Kim ile Trump arasındaki görüşme tarihi netleşti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilk görüşmenin 12 Haziran'da yerel saatle 09.00'da Singapur'da yapılacağını açıkladı

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:33..
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Kim ile Trump arasındaki görüşme tarihi netleşti

YER VE TARİH KESİNLEŞTİ

Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklamalar yaptı. Zirveye ilişkin hazırlıkların çok iyi şekilde devam ettiğini kaydeden Sanders, "Başkan her gün ulusal güvenlik ekibinden Kuzey Kore ile ilgili günlük brifingini alıyor.Bu kapsamda (Trump ile Kim arasındaki) ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yerel saatle 09.00'da başlayacağını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Trump'ın Kim'den aldığı mektuba ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Sanders, mektubun içeriğine girmeyeceğini ancak mektupta okudukları ifadelerin "doğru yolda olduklarını kendilerine gösterdiğini" ifade etti.

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