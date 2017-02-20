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Kim-Jong-Nam'a yapılan suikastın görüntüsü

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-Nam'ın, Malezya'daki bir havaalanında uğradığı suikastın görüntüsü ortaya çıktı.

20.02.2017 - 09:35
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Kuzey Kore, Kim Jong-Un'un Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldürülen üvey ağabeyi Kim Jong-Nam'ın otopsi sonuçlarını da kabul etmeyeceğini bildirdi.

Malezya'nın otopsiyi "tek taraflı yürüttüğünü ve Kuzey Korelilerin dahil olmasını engellediğini" söyledi.

Bu durumun "uluslararası hukuka ve konsolosluk yasalarına" aykırı olduğunu söyleyen Kang, "Kati surette otopsi sonucunu reddedeceğiz." dedi.

"MALEZYA SAKLIYOR"

Kang, Malezya'nın "bir şeyleri saklamaya çalışıyor ve ülkesine karşı düşman güçlerle dolap çeviriyor olabileceğini" savundu.

Malezya hükümeti de yapılan suçlamaların ardından Kim-Jong-Nam'ın uğradığı suikastın görüntüsünü yayınladı.

İşte o anlar;

Kim-Jong-Nam'a yapılan suikastın görüntüsü

Kim-Jong-Nam'a yapılan suikastın görüntüsü

Kim-Jong-Nam'a yapılan suikastın görüntüsü

Kim-Jong-Nam'a yapılan suikastın görüntüsü

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