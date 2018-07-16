Kim Jong-Un genel af ilan etti

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.

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Tekli eğitime destek için 77 bin derslik inşa ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman, "77 bin dersliğin inşa ediliyor olması Türkiye'de tekli eğitime verilen önemin daha ciddi olduğunu göstermektedir." dedi