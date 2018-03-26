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Kim Jong Un Pekin'de iddiası

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna yönelik spekülasyonlar bulunuyor.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 17:55..
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Kim Jong Un Pekin'de iddiası

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, üst düzey korumayla bir trenin Pekin'e geldiğini belirtti. Trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

Trenin içinde bulunan heyette Kim Jong Un'un da bulunduğu iddia ediliyor.

KİM JONG UN ÇİN'DE İDDİASI

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

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