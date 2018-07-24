Kim Jong Un'un roket fırlatma tesisleri sökülüyor

ABD merkezli izleme grubu 38 tarafından görülen Sohae istasyonunun uydu görüntülerinde Pyongyang’ın Haziran ayında ABD’ye verdiği sözle uyumlu olduğunu gösteren çalışmaların yapıldığı belirtildi.

TRUMP-KİM ANLAŞMASI

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir motor test sitesini tahrip edeceğine dair söz verdi, ancak hangisi olacağının belirtmediğini söylemişti.

Pyongyang, Sohae tesislerinin nükleer uydu fırlatma sitesi olduğunu duyurdu.

Mayıs ayında Singapur’da Başkan Donald Tramp ve Kim Jong-un arasındaki bir dönüm noktası olarak adlandırılan toplantıda, iki lider "Kore Yarımadası’nın eksiksiz bir şekilde nükleer silahlardan arındırmaya yönelik" bir anlaşma imzalamışlardı. Ancak anlaşma, Pyongyang’ın nükleer silahlarını ne zaman ve nasıl vazgeçeceğine dair ayrıntıların eksikliğinden dolayı gecikmelerden dolayı eleştirilere neden olmuştu.

KİM NÜKLEER TESTLER YAPIYORDU

Kuzey Kore, en son geçen yıl Eylül ayında toplam altı nükleer test gerçekleştirmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün twitter hesabından yaptığı paylaşımında Kuzey Kore’yle ilgili kendi düşüncelerine ilişkin yapılan “sahte haberleri” eleştiren Trump,“9 aydır Kuzey Kore tarafından hiç füze fırlatılmadı. Aynı şekilde nükleer test de yapılmadı. Japonya mutlu, tüm Asya mutlu, çok mutluyum”açıklamasını yapmıştı.