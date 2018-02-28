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Kim Jong ve babası sahte pasaport yaptırmış

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve babası Kim Jong Il'in Batılı ülkelerden vize alabilmek için sahte Brezilya pasaportu düzenlettikleri belirtildi.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 11:11..
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Kapalı bir kutu içindeki hayata benzeyen Kuzey Kore'deki yaşam, gerek yaptırımlar, gerek ambargolar nedeniyle gizemini halen koruyor. Aradan geçen yıllara rağmen yalnızca birkaç uçuşun yapılabildiği Kuzey Kore için flaş bir iddia gündeme geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile babası Kim Jong Il'in 90'lı yıllarda kendi adlarına sahte pasaport düzenlettikleri iddia edildi.

Kim Jong ve babası sahte pasaport yaptırmış

SAHTE BREZİLYA PASAPORTU

Reuters'ın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberindeKuzey Kore lideri Kim Jong Un ve babası Kım Jong Il pasaportları batı ülkelerinden vize alabilmek için sahte pasaport düzenlettirdiği belirtildi.

Üzerinde Kim Jong Un ve Kım Jon Il'in fotoğraflarının görüldüğü bu Brezilya pasaportlarını yabancı elçiliklerden vize alabilmek için kullandıklrı belirtilen pasaportlarla kendine kaçış rotası oluşturma çabasında olduklarını belirtti.

Kim Jong ve babası sahte pasaport yaptırmış

VİZE KONUSU BELİRSİZ

Josef Pwag ve Ijong Tchoi adına düzenlenen iki pasaportun Batı ülkelerinin elçiliklerinden vize almak için kullanıldığını doğrulanırken, pasaportlara herhangi bir vizenin verilip verilmediği henüz bilinmiyor.

Brezilya'nın Prag Büyükelçiliği tarafından verilen pasaportların 26 Şubat 1996-26 Şubat 2006 tarihleri arasında geçerli olduğu görülüyor. Güvenlik kaynakları yüz tanıma teknolojisine göre pasaporttaki fotoğrafların 'Kim Jong Un ve babası Kım Jong Il'e ait olduğunu doğruladı.

HONG KONG SEYAHATİ

Öte yandan pasaportların Brezilya, Japonya ve Hong Kong'a seyahat etmek için kullanılmış olabileceği de belirtildi. Reuters, Japon Yomiuri Shimbun gazetesinin 2011 yılında yayınladığı Kim Jong Un'un çocukken Brezilya pasaportu kullanarak Japonya'yı ziyaret ettiğine dair haberini hatırlattı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı konunun araştırıldığını söyledi.

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