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Kim Kardashian köpeğine silikon taktırdı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisine yaptırdığı estetik ameliyatlar yetmezmiş gibi köpeğine de silikon taktırdı.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 12:15..
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Kim Kardashian, kalçalarına yaptırdığı silikonlarla ünlenmişti. Aile yaşantısını gözler önüne seren şov programı ile 10 yıldır adından sıkça söz ettiriyor.

KIZ KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE SÜREKLİ ESTETİK YAPIYOR

Bu süre içinde yaptırdığı işlemler yalnızca kalçaları ile sınırlı kalmadı. Yüz hatlarını da değiştiren 37 yaşındaki yıldız, estetik furyasına 4 kız kardeşini de dahil etti.

Kim Kardashian köpeğine silikon taktırdı

800 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Gördüğü ilgi sayesinde 800 milyon dolarlık servet yapan Kardashian'ın, 8 yıl önce sahiplendiği köpeği 'Rocky'yi de estetik çılgınlığının bir parçası yaptığı ortaya çıktı.

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian FOTO GALERİ

Kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için protez testis yaptırdı. ABD'li magazin ünlüsü, bu ameliyata 61 bin lira ödedi.

Kim Kardashian köpeğine silikon taktırdı

Kim Kardashian köpeğine silikon taktırdı

Kim Kardashian köpeğine silikon taktırdı

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