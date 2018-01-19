Kim Kardashian'a benzemek için 12 ameliyat oldu

Bugüne kadar 11 ameliyat olduğunu söyleyen Jennifer Pamplona, burun, çene ve yanaklarını yaptırmak için İstanbul'a geldi. Türkiye'de kendisini çok güvende hissettiğini söyleyen Pamplona, bu ameliyatının ardından tekrar ameliyat olmak için geleceğini belirtti ve şunları söyledi: "Buraya geldim çünkü Dr. Cihantimur'a çok güveniyorum ve Türkiye'de kendimi çok güvende hissediyorum. Yüz hatlarımı Kim Kardashian'a benzetmek için buradayım. Burnum ona benzetilecek, yanaklarım yukarı doğru çekilecek, yüz şeklim değiştirilecek ve çenemde değişiklik yapılacak.



