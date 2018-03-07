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Kim Kardashian'dan olay suçlama

Kardashian, Saint Laurent markasının eşi Kanye West'i kopyaladığını söyledi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 11:35..
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Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Saint Laurent defilesinin hemen ardından modaevini eşi Kanye West'i kopyalamakla suçladı.

FİKİR HIRSIZLIĞI İDDİASI

Kanye West'in Saint Pablo turundaki ışıklı set tasarımı ve Saint Laurent 2018 Sonbahar/Kış defilesinin set tasarımını arasındaki benzerliğe instagram hikayelerinde dikkat çeken Kardashian, Saint Laurent'i eşinin fikrini çaldığını iddia etti. Saint Laurent tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian- FOTO GALERİ

Kim Kardashian'dan olay suçlama

Kim Kardashian'dan olay suçlama

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