taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.026
USD
3,9312
EURO
4,6606
ALTIN
163,30
PETR
63,4200

Kim Kardashian'ın 3. bebeği iki ay sonra geliyor

TV yıldızı Kim Kardashian ile Kanye West'in ikinci kızı 2018'in Şubat ayında dünyaya geliyor.

24.11.2017 - 09:34
  1. Haberler
  2. Magazin

Kim Kardashian'ın 3. bebeği iki ay sonra geliyor

Gösteri dünyasının en göz önünde ünlülerinden biri olan Kim Kardashian ve kocası Kanye West'in üçüncü bebek sevinci. Ünlü çift , ikinci kızlarına 2018 yılının Şubat ayında kavuşacak.

Ancak bebeği Kim Kardashian yerine, ünlü çiftin anlaştığı bir taşıyıcı anne dünyaya getirecek. Adı bir sır gibi saklanan genç kadının Kardashian- West ailesinin üçüncü bebeğini önümüzdeki yılın Şubat ayında dünyaya getireceği belirtildi. Ünlü çiftin, fiziksel görüntü olarak Kardashian'a benzeyen 27 yaşındaki kadına 75 bin dolar ödediği ABD magazin basınına yansıdı.

HAYRANLARINDAN DEĞİL

Kim Kardashian, katıldığı bir TV programında taşıyıcı annenin başlangıçta hangi çiftin bebeğini doğuracağını bilmediğini ancak sonradan öğrendiğini anlattı. Kardashian, taşıyıcı annenin Keeping Up With the Kardashians adlı TV şovlarını izlediğini ancak kendilerinin çok da büyük bir hayranı olmadığını anlattı.

Kim Kardashian, taşıyıcı annenin hangi çiftin bebeğini dünyaya getireceğini öğrenince heyecanlandığını belirtti. Kardashian "Çünkü benim bir bebek sahibi olmak için verdiğim mücadeleyi öğrendi." diye konuştu.

"TAŞIYICI ANNEYİ DAVET ETMEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yeni dünyaya gelecek bebeği için bir parti düzenleyen Kim Kardashian, taşıyıcı anneyi ise davet etmediğini söyledi. Bu durumu da "Kızım North ile oğlum Saint'e olacakları henüz açıklamadım. O yüzden partiye taşıyıcı anneyi çağırmadım." diye konuştu.

Rahmindeki sorunlar nedeniyle güçlükle hamile kalan Kim Kardashian, her iki hamileliğinde de zor günler geçirmişti.

Kim Kardashian'ın 3. bebeği iki ay sonra geliyor

İlginizi Çekebilir
Volkan Demirel'den eşine doğum hediyesi saat aldı
Fenerbahçeli kaleci Volknan Demirel, geçen 31 Ağustos'ta ikinci kez anne olan Zeynep Demirel'e ünlü bir markanın saatini aldı.
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti
Yaşar Alptekin kendisini dine adayınca imajını da değiştirmişti. Alptekin, yeniden imaj değiştirip eski günlerine döndü.
Nur Yerlitaş'tan bir açıklama daha
Nur Yerlitaş, "Artık bu ülkede şehit vermeye kimsenin tahammülü kalmadı demek istedim." dedi
Eliz Sakuçoğlu'nun tatlı keyfi yarım kaldı
Önceki gece Bebek'te waffle yerken yakalanan Eliz Sakuçoğlu, rahatsız oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

65
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

63
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

16
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

93
Dünyanın en şişman adamı 3 ayda 175 kilo verdi

Dünyanın en şişman adamı 3 ayda 175 kilo verdi

23
Abdülselam Deniz'in T.C kimlik numarası mahkemeden çıkarmıyor

Abdülselam Deniz'in T.C kimlik numarası mahkemeden çıkarmıyor

18
Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM