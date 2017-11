Kim Kardashian'ın 3. bebeği iki ay sonra geliyor

Gösteri dünyasının en göz önünde ünlülerinden biri olan Kim Kardashian ve kocası Kanye West'in üçüncü bebek sevinci. Ünlü çift , ikinci kızlarına 2018 yılının Şubat ayında kavuşacak.

Ancak bebeği Kim Kardashian yerine, ünlü çiftin anlaştığı bir taşıyıcı anne dünyaya getirecek. Adı bir sır gibi saklanan genç kadının Kardashian- West ailesinin üçüncü bebeğini önümüzdeki yılın Şubat ayında dünyaya getireceği belirtildi. Ünlü çiftin, fiziksel görüntü olarak Kardashian'a benzeyen 27 yaşındaki kadına 75 bin dolar ödediği ABD magazin basınına yansıdı.

HAYRANLARINDAN DEĞİL

Kim Kardashian, katıldığı bir TV programında taşıyıcı annenin başlangıçta hangi çiftin bebeğini doğuracağını bilmediğini ancak sonradan öğrendiğini anlattı. Kardashian, taşıyıcı annenin Keeping Up With the Kardashians adlı TV şovlarını izlediğini ancak kendilerinin çok da büyük bir hayranı olmadığını anlattı.

Kim Kardashian, taşıyıcı annenin hangi çiftin bebeğini dünyaya getireceğini öğrenince heyecanlandığını belirtti. Kardashian "Çünkü benim bir bebek sahibi olmak için verdiğim mücadeleyi öğrendi." diye konuştu.

"TAŞIYICI ANNEYİ DAVET ETMEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yeni dünyaya gelecek bebeği için bir parti düzenleyen Kim Kardashian, taşıyıcı anneyi ise davet etmediğini söyledi. Bu durumu da "Kızım North ile oğlum Saint'e olacakları henüz açıklamadım. O yüzden partiye taşıyıcı anneyi çağırmadım." diye konuştu.

Rahmindeki sorunlar nedeniyle güçlükle hamile kalan Kim Kardashian, her iki hamileliğinde de zor günler geçirmişti.