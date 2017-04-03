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Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Los Angeles'ta çıktığı akşam gezmesinde bir hayranının sözlü tacizine uğradığı söylenen Kardashian, saldırıya uğramadığını açıkladı.

03.04.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Magazin

ABD'nin magazin yıldızı Kim Kardashian, Daily Front Row'un 3. Los Angeles Moda Ödülleri törenini çıkışında yoldan geçen bir adamla çarpışma anında objektife yansıyan korku dolu bakışları taciz edildiği şeklinde haberleştirildi.

Ancak gerçek Kardashian Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Kardashian Twitter hesabında saldırıya uğramadığını, adamın yalnızca kendisine çok yakın yürüdüğü için neredeyse çarpışacaklarını söyledi.

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Kardashian saldırı haberlerinin doğru olmadığını söyledi ve ekledi; "parkmetreye çarptı, umarım iyidir."

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Saldırı yapıldığı yönünde çıkan haberlerde Kim Kardashian'ın 3 Ekim'de Paris'te bir otelde uğradığı silahlı soygunu henüz atlatamadığı ve 11 milyon dolarlık soygun nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu yazıldı.

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Öte yandan ödül töreni öncesi bir restoranda yemek yiyen Kardashian burada Türk Fotoğrafçı Mert Alaş'a poz verdi.

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

Mert Alaş ile birlikte de fotoğraf çekinen Kardashian bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kim Kardashian’ın korku dolu anları

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