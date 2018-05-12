İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan, yine aynı üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapan Doğuş Can Delihasan, ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katıldı.

Divan Edebiyatı'na özel ilgisi olan ve programda beyitler de okuyan Delihasan, 125 bin liralık soruya kadar başarılı bir şekilde geldi.

CEVABI BİLDİ AMA ÇEKİLDİ

Rizeli yarışması 125 bin liralık "Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu kimdir?" sorusunun cevabının "Mondragon" olduğunu söyledi ancak riske etmek istemediği için 60 bin liralık çeki alarak yarışmadan çekildi.

Doğuş Can Delihasan'dan geriye akıllarda kalan ise yarışma esnasında sergilediği neşeli tavrı ve hoş sohbeti oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı bildiği halde çekildi VİDEO