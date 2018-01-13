Kim Milyoner Olmak İster'de düz mantık patlaması

Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 6. soruya kadar gelen kadın yarışmacı sorulan soruya şıklardan yola çıkarak düz mantık ile yanıt vermek istedi.

DÜZ MANTIK KURTARMADI

"Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminde fabrikanın sahibi olan ve Johnny Depp'in canlandırdığı başkarakterin ismi nedir?" sorusuna cevap verirken, şıklar arasında yer alan Charlie Brown cevabını verince şok yaşadı. Çünkü cevap, yarışmacının sandığının aksine Willy Wonka idi.

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren düz mantık cevabı VİDEO