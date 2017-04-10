Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ın zor anları

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarışmacıya “Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?” şeklinde bir soru yöneltildi.
MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI VERDİ
Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Joker hakkını kullanan yarışmacının sorusunu seyirciye yönelten Murat Yıldırım, “10 saniyelik süreniz başladı.” diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.
Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabını verdi