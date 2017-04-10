taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.159
USD
3,7342
EURO
3,9517
ALTIN
150,43
PETR
55,6500

Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ın zor anları

Murat Yıldırım, yarışmanın kurallarından bir tanesinin soru olarak karşısına çıkması sonucu mecburen doğru cevabı söyledi.

10.04.2017 - 13:49
  1. Haberler
  2. Medya

1

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yarışmacıya “Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?” şeklinde bir soru yöneltildi.

MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI VERDİ

Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Joker hakkını kullanan yarışmacının sorusunu seyirciye yönelten Murat Yıldırım, “10 saniyelik süreniz başladı.” diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabını verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

368
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

191
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

115
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

157
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

112
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

99
Mardin'deki operasyonun görüntüleri

Mardin'deki operasyonun görüntüleri

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM