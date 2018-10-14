Kim Milyoner Olmak İster'de şiir sorusunu bilemeyen edebiyatçı

1

Kemal Atatürk imzasının az bilinen hikayesi

Atatürk’ün o herkesin özendiği imzasının herkesin bilmedği bir tasarım hikayesi var. Bu karizmatik imzayı tasarlayan da Robert Koleji’nde uzun yıllar öğretmenlik yapan Hagop Vahram Çerçiyan’dı.