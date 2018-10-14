taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Kim Milyoner Olmak İster'de şiir sorusunu bilemeyen edebiyatçı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olan kişi 'Herkes Gibisin' şiirinin kime ait olduğunu bilemedi.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 11:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında konunun uzmanına yöneltilen soruya verilen cevap oldukça şaşırttı.

Yarışmacıya "Cem Karaca'nın "Herkes Gibisin" şarkısının sözleri hangi şaire aittir?" sorusu yöneltildi.

Cevabı bilemeyen yarışmacı telefonla joker hakkını kullanmak istedi.

YANLIŞ YANITLADI

Yarışmacının aradığı kişi Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olan Fatih Altuğ oldu. Konu edebiyat olduğu için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi arkadaşına güvenen yarışmacı soruyu yanlış yanıtladı.

Doğru cevap Nazım Hikmet olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şiir sorusunu bilemeyen edebiyatçı ViDEO

Kim Milyoner Olmak İster'de şiir sorusunu bilemeyen edebiyatçı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

289
Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

184
Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

114
Arda Türkiye'den özür dileyecek

Arda Türkiye'den özür dileyecek

171
3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

65
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

89
Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM