ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında konunun uzmanına yöneltilen soruya verilen cevap oldukça şaşırttı.
Yarışmacıya "Cem Karaca'nın "Herkes Gibisin" şarkısının sözleri hangi şaire aittir?" sorusu yöneltildi.
Cevabı bilemeyen yarışmacı telefonla joker hakkını kullanmak istedi.
YANLIŞ YANITLADI
Yarışmacının aradığı kişi Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olan Fatih Altuğ oldu. Konu edebiyat olduğu için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi arkadaşına güvenen yarışmacı soruyu yanlış yanıtladı.
Doğru cevap Nazım Hikmet olacaktı.
Kim Milyoner Olmak İster'de şiir sorusunu bilemeyen edebiyatçı ViDEO