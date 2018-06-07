ABD'nin iddiası: Kim Trump'a yalvardı

ABD ile Kuzey Kore'nin tarihi görüşmesine günler kala iki ülke arasında yaşananlara ilişkin detaylar şekilleniyor.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, İsrail'de katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Kore tarafından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yönelik hakaret içeren açıklamanın ve nükleer savaş tehdidinin ardından Trump'ın zirveyi iptal etmekten başka seçeneğinin kalmadığını belirtti.

"DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ"

Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin üzerine çökerek bunun (zirve) için yalvardı." yorumunu yaptı.

Trump, 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.