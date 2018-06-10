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Kim Trump'la görüşmek için Singapur'a gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Singapur’a gitti.

Haber Merkezi | 10.06.2018 - 12:07..
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Kim Trump'la görüşmek için Singapur'a gitti

Kim Jong Un'un tarihi zirveye 2 gün erken gitmesi dikkat çekerken, kendisini Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı.

Kim Trump'la görüşmek için Singapur'a gitti

HAVALİMANINDAN LİMUZİNLE AYRILDI

Kuzey Kore lideri, hava alanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti.

Kim Trump'la görüşmek için Singapur'a gitti

ADADA GÖRÜŞECEKLER

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da Singapur'un Sentosa Adası'nda bir araya gelecek. Her iki lider de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşecek.

Kim Trump'la görüşmek için Singapur'a gitti

GÜNDEM NÜKLEER SİLAHSIZLANMA

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

KİM, BİRİNCİ SINIF UÇAK İSTEDİ

Güney Kore basınının aktardığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirveye ulaşmak için Çin ve Singapur’dan Trump’ın uçağı ile aynı sınıf başkanlık uçağını temin etme ricasında bulundu.

YEMEĞİNİ DE YANINDA GETİRDİ

Singapur’da gerçekleşecek kritik zirve hazırlıklarında son rötuşları tamamlanırken, Kim’in Singapur’a yemeğini de beraberinde getirdiği ortaya çıktı.

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