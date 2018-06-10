taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Kim'den sonra Trump'ın uçağı da indi

Kuzey Kore liderini taşıyan uçak bu sabah Singapur'a iniş yaptı, ABD Başkanı Trump'ın uçağı ise dakikalar içinde piste teker koydu.

REUTERS | 10.06.2018 - 16:08..
  1. Haberler
  2. Dünya

Dünya gözünü kırpmadan yaşananları izliyor, Trump ve Kim Salı günü tarihi bir buluşma gerçekleştirecek. Kuzey Kore liderinin randevudan hemen sonra Singapur'dan ayrılacağı duyuruldu.


Singapur'da 12 Haziran tarihinde gerçekleşecek tarihi zirvenin konukları sırayla ülkeye geliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan jet, bu sabah Singapur'a iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da az önce piste teker koydu.

Kim'den sonra Trump'ın uçağı da indi

ASKERLER NÖBET TUTTU

Reuters haber ajansı, Paya Lebar hava üssünde ellerinde silahlarla uçağı bekleyen askerlerin fotoğraflarını servis etti.

Kim'den sonra Trump'ın uçağı da indi

Bu sabah Changi Havalimanı'na inen Air China 747 sefer sayılı uçakta, Kuzey Kore lideri Kim vardı. Havalimanı çevresindeki herkes, uçağın fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Kim'i havalimanında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı. Bakan Balakrishnan, Twitter'dan Kuzey Kore lideriyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşıp "Kim Jong-un hoşgeldin" yazdı.

Kim'den sonra Trump'ın uçağı da indi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

Saadet Partisi'nde Demirtaş istifası

246
Kandil'i korku sardı

Kandil'i korku sardı

149
Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

85
Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

Albayrak'tan İnce'ye bor cevabı

111
Gerilim dolu G-7 zirvesi

Gerilim dolu G-7 zirvesi

58
Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

Erdoğan Demirören'in tabutuna Kabe kapısı örtüsü serildi

165
Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94