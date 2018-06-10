Kim'den sonra Trump'ın uçağı da indi

Dünya gözünü kırpmadan yaşananları izliyor, Trump ve Kim Salı günü tarihi bir buluşma gerçekleştirecek. Kuzey Kore liderinin randevudan hemen sonra Singapur'dan ayrılacağı duyuruldu.



Singapur'da 12 Haziran tarihinde gerçekleşecek tarihi zirvenin konukları sırayla ülkeye geliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan jet, bu sabah Singapur'a iniş yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da az önce piste teker koydu.

ASKERLER NÖBET TUTTU

Reuters haber ajansı, Paya Lebar hava üssünde ellerinde silahlarla uçağı bekleyen askerlerin fotoğraflarını servis etti.

Bu sabah Changi Havalimanı'na inen Air China 747 sefer sayılı uçakta, Kuzey Kore lideri Kim vardı. Havalimanı çevresindeki herkes, uçağın fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Kim'i havalimanında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı. Bakan Balakrishnan, Twitter'dan Kuzey Kore lideriyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşıp "Kim Jong-un hoşgeldin" yazdı.