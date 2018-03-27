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Kim'in treni Pekin'de

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e gittiği haberlerinin ardından trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un olabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 13:31..
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Çin'in başkenti Pekin'de hareketli saatler yaşandı. Pekin'de tren garına yanaşan Kuzey Kore'ye ait, yüksek güvenlikli bir tren, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Pekin'e ziyaret gerçekleştirdiği iddialarını gündeme getirdi.

Kim'in treni Pekin'de

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Japon televizyonunun canlı olarak ekranlarına taşıdığı görüntülerdeki trenin Kim'in babası ve ailesi tarafından kullanılan özel trene olduğu ifade edilirken, Çin'in başkenti Pekin'de çekilen aracın içinde Kuzey Kore'ye ait diplomatik bir delegasyonun olabileceği belirtildi.

Kim'in treni Pekin'de

ŞEHİR İÇİNDE BİR LİMUZİN

Pekin'de yer alan üstü düzey önlemler, trenin gara yanaşmasından sonra da devam etti. Önce Pekin'in Tiananmen Meydanı'ndan turistler çıkartıldı, alan boşaltıldı. Meydanın boşaltılması genelde, Ulusal Halk Kongresi'nin bulunduğu Büyük Halk Salonu'nda üst düzey bir toplandığı düzenlendiğine işaret ediyor. Haber ajansları da Büyük Halk Salonu'ndan polis araçlarından oluşan konvoyların çıktığını bildirdi.Kim'in treni Pekin'de

'KİM JONG PEKİN'DE' İDDİASI

Çin ve Kuzey Koreli yetkililer konuya ilişkin bir yorum yapmazken, Pekin ile Pyongyang yönetiminin Nisan ayında bir görüşme gerçekleştireceği, bu görüşmenin de öncesinde Kim Jong'un Pekin'e gelmiş olabileceği gelen iddialar arasında.

Kim'in treni Pekin'de

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