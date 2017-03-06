Kimlik fotokopilerinizi başkasına çektirmeyin

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kimlik fotokopileri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

"FOTOKOPİYİ KENDİNİZ ÇEKİN"

Birçok işlemde kimlik fotokopisinin kullanıldığına dikkati çeken Gündüz, bu fotokopilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda vatandaşların mağdur olabileceğini söyledi. Gündüz, kimlik fotokopisinin şart koşulduğu durumlarda vatandaşlara, "Kimlik fotokopilerinin üstüne iki tarafın üzerine gelecek şekilde, ne için verildiğinin yazılması gerekiyor. Yazının TC kimlik numarası ve ismi kapatmaması lazım. Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin, tarayıcılarda bir kopyası kalabilir" uyarısında bulundu.