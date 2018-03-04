Kimliksiz köpeğe el konuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde uygulama başlattı. Anadolu Erkek Lisesi önünde polis uygulama yaptığı sırada Alaska Kurdu cinsi köpeği ile gezen bir çocuk, polisin dikkatini çekti.

KÖPEĞİN KİMLİĞİ SORULDU

Polis çocuğu durdurup kimlik kontrolü yaptı. Köpeğin sahibi olduğunu söyleyen M.C.’ye (14) polis köpeğin kimlik kartını sordu. M.C. kimliğin evde olduğunu getirip gösterebileceğini söyledi. Polis ise kimliği getirene kadar köpeğe el koyacaklarını söyledi. Çocuk "köpeğimi kimseye vermem, onun kimliği var." dedi. Ancak polis köpeğe el konulacağını söylemesine rağmen çocuk polise vermemek için diretti.

BARUT BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Polis bunun üzerine köpekle çocuğu emniyete götürdü. Burada da yapılan incelemede çocuk köpeğinin kimliğini ibraz edemeyince köpeğe el konuldu. M.C. 15 yaşından küçük olduğu için Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılamadı. Çocuğun "Barut" ismini verdiği köpeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.

Köpeğin çalınmış olabileceğinden şüphelenilerek, ortaya çıkartılması için çalışma başlatıldı.