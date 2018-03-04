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Kimliksiz köpeğe el konuldu

Adana’da uygulama yapan polis, Alaska Kurdu cinsi bir köpekle gezen çocuğa, köpeğin kimliğini sordu. Köpeğin kimliğini ibraz edemeyen çocuk ve köpek emniyete götürüldü.

İHA | 04.03.2018 - 12:23..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde uygulama başlattı. Anadolu Erkek Lisesi önünde polis uygulama yaptığı sırada Alaska Kurdu cinsi köpeği ile gezen bir çocuk, polisin dikkatini çekti.

Kimliksiz köpeğe el konuldu

KÖPEĞİN KİMLİĞİ SORULDU

Polis çocuğu durdurup kimlik kontrolü yaptı. Köpeğin sahibi olduğunu söyleyen M.C.’ye (14) polis köpeğin kimlik kartını sordu. M.C. kimliğin evde olduğunu getirip gösterebileceğini söyledi. Polis ise kimliği getirene kadar köpeğe el koyacaklarını söyledi. Çocuk "köpeğimi kimseye vermem, onun kimliği var." dedi. Ancak polis köpeğe el konulacağını söylemesine rağmen çocuk polise vermemek için diretti.

Kimliksiz köpeğe el konuldu

BARUT BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Polis bunun üzerine köpekle çocuğu emniyete götürdü. Burada da yapılan incelemede çocuk köpeğinin kimliğini ibraz edemeyince köpeğe el konuldu. M.C. 15 yaşından küçük olduğu için Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılamadı. Çocuğun "Barut" ismini verdiği köpeğe el konularak hayvan barınağına götürüldü.

Kimliksiz köpeğe el konuldu

Köpeğin çalınmış olabileceğinden şüphelenilerek, ortaya çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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