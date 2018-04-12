Kimsesiz çocuklar yararına sergi

Van Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiyle ilgili bir açıklama yapan Sehernaz Toksarı, ikinci kişisel resim sergisini düzenlediğini belirterek, ilkini Hakkari’de gerçekleştirdiğini söyledi.

Van’da şimdiye kadar hiçbir kadının resim sergisi açtığını görmediğini ve bu nedenle böyle bir sergiyi açtığını söyleyen Toksarı, Van’daki kimsesiz çocuklar yararına düzenlediği sergide iki yıllık emeğinin olduğunu kaydetti.





"GELİRLERİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Toksarı, "10 yıl önce ilk kişisel sergimi Hakkari’de açmıştım. Bu ikinci kişisel sergim. Burada iki yıldan beri eğitim alıyorum. Bu eğitim süresince yaptığım eserleri sergileyip gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağım." dedi.



