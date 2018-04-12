taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.813
USD
4,1427
EURO
5,1288
ALTIN
179,83
PETR
71,8900

Kimsesiz çocuklar yararına sergi

İzmirli kadın ressam Sehernaz Toksarı, kimsesiz çocuklar yararına Van’da kişisel resim sergisi açtı.

İHA | 12.04.2018 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Van Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiyle ilgili bir açıklama yapan Sehernaz Toksarı, ikinci kişisel resim sergisini düzenlediğini belirterek, ilkini Hakkari’de gerçekleştirdiğini söyledi.

Van’da şimdiye kadar hiçbir kadının resim sergisi açtığını görmediğini ve bu nedenle böyle bir sergiyi açtığını söyleyen Toksarı, Van’daki kimsesiz çocuklar yararına düzenlediği sergide iki yıllık emeğinin olduğunu kaydetti.

Kimsesiz çocuklar yararına sergi

"GELİRLERİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Toksarı, "10 yıl önce ilk kişisel sergimi Hakkari’de açmıştım. Bu ikinci kişisel sergim. Burada iki yıldan beri eğitim alıyorum. Bu eğitim süresince yaptığım eserleri sergileyip gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağım." dedi.

Kimsesiz çocuklar yararına sergi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gülmece bir oyun: Midas'ın Kulakları
Yazdığı oyunlarla adı unutulmaz arasında yer alan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı ‘Midas’ın Kulakları’ adlı tiyatro eseri, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Fotoğraflarla Nejat Uygur
Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un bilinmeyen fotoğraflarını sunuyoruz.
'Bedel' oyunu sahnelendi
Ünlü Amerikalı yazar Arthur Miller’in 1968 yılında kaleme aldığı 'Bedel' adlı eseri, sahneye konuldu.
Yeni tarihi mezar taşı bulundu
Bitlis'te Tarih Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezince yürütülen çalışmalarda, yeni tarihi mezar taşları bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

90
İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti

81
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

28
CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti

112
Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde

49
Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

165
Hazar Ergüçlü - Onur Ünlü aşkından ilk kare

Hazar Ergüçlü - Onur Ünlü aşkından ilk kare

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM