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Kimyasal hadım nedir

Uzun yıllardır taciz ve tecavüz vakalarında anılan ancak Türkiye'de henüz yasalaşmayan kimyasal hadım, ilaç uygulanarak testesteron hormonunun azaltılmasını yani cinsel isteğin yok edilmesini amaçlar.

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Taciz ve tecavüz vakaları için ceza olarak genellikle halk tarafından da talep edilen hadım istenmekte. Bu elim vakaların ardından hassaslaşan kamu vicdanı, suçlulara karşı da bir o kadar katılaşır ve katı cezalar uygulanarak caydırıcılığın artırılmasını talep eder.

KAMU VİCDANI İDAM VE HADIM CEZASI İSTİYOR

Hukukçu ve sağlıkçıların bir bölümü tarafından etik ve sağlıksız bir ceza olduğunu savunduğu yöntem aynı zamanda bir tedavi yöntemi olarak da kullanılmakta.

İLAÇ İLE DÜRTÜLER YOK EDİLİYOR

Halk arasından kimyasal hadım olarak bilinen yöntem ile hap ya da enjeksiyon şeklinde ilaç verilerek testestoron hormonunun oranının düşürülmesi, bu vesileyle de cinsel istek ve dürtülerin önüne geçilmesi hedeflenir.

İLAÇ BIRAKILINCA ETKİLERİ DE GİDİYOR

Ceza olarak uygulandığında oran artırılarak cinsel arzunun tamamen ortadan kaldırılması sağlanır. İlaç uygulamasına son verildiğinde ise ilacın etkisi geçiyor.

TÜRKİYE'DE 'TEDAVİ' AMAÇLI YASAYA GİRİYOR

Kimi ülkelerde gönüllü kimi ülkelerde ise zorunlu olarak uygulanan kimyasal hadım; Türkiye’de, 26 Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik’te kimyasal hadıma “tıbbi tedaviye tabi tutulmak” başlığı altında yer aldı. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin itirazıyla Danıştay, geçen yıl yönetmeliğin durdurulması kararını çıkartarak gerekçesinde tedavi tanımının ve sınırının muğlak kaldığı belirtilmişti.

BİRÇOK ÜLKEDE KULLANILIYOR

Türkiye dışındaki bazı ülkelerde çeşitli şekillerde kimyasal yada fiziksel hadım cezası verilebiliyor. Yine bazılarında gönüllü bazılarındaysa zorunlu olarak uygulanabiliyor.

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