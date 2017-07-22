Kına gecesinde ölüme 16 yıl 8 ay hapis cezası

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde, kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açarak, 35 yaşındaki Bülent Tarakçıoğlu'nun ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan 40 yaşındaki İbrahim Gümüş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu.

ENGEL OLMAK İSTERKEN ÖLDÜ

Saraycık Mahallesi'nde 14 Mayıs 2016 tarihinde Asım Kartal'a ait düğün evine damadın bulunduğu grupla kına götüren İbrahim Gümüş, aynı grupla dönerken tabancasıyla havaya ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların kalabalığa isabet etmesini önlemeye çalışan evli ve 2 çocuk babası mobilyacı Bülent Tarakçıoğlu, İbrahim Gümüş'ü durdurmak istedi. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunu Tarakçıoğlu'nun başına isabet ederek olay yerinde ölümene neden oldu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Gözaltına alınan İbrahim Gümüş tutuklanırken Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kastla adam öldürme' suçundan dava açıldı. Görülen davanın 11'inci duruşmasında İbrahim Gümüş son kez hakim karşısına çıktı. Çok pişman olduğunu belirten İbrahim Gümüş, "Ölenin yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Olayın oluşunu samimi bir şekilde anlattım. Olaya ilişkin bir kastım yoktu. Kaza sonucu meydana geldi. Lehime olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti Gümüş'e, 'kastla öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.