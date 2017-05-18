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Kınalıada’da 1.5 yıldır üç çocuğa tecavüz

Ortaokul öğrencisi üç kız çocuğunun bir buçuk yıldan beri tecavüze uğradığı, rehber öğretmen M. Ş. sayesinde ortaya çıktı.

18.05.2017 - 08:00
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Tarih 8 Mayıs Pazartesi. Yer, Heybeliada Ortaokulu. Kınalıadalı üç kız öğrenci, teneffüste kavga ediyor. O sırada yanlarından geçen Rehber Öğretmen M.Ş., konuşmalarını duyuyor. Tecavüzden bahsediyorlar. Öğretmen hemen üçünü çağırıyor.

Üç kız ağlayarak anlatıyor, anlattıkça bir buçuk yıldır şantaj ve tecavüzle devam eden dehşetin sırrı ortaya dökülüyor. Öğretmen hemen Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber veriyor. Çocuk Büro Amirliği duruma el koyuyor, savcılık aynı hızla tahkikata başlıyor. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) psikolog gözetiminde ifadeleri alınan kız çocukları, yaşları 28 ile 30 arasında değişen kiralık bisikletçi İ.K., nalbur T.K., kiralık bisikletçi S.B.’nin adını veriyor.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİYLE ŞANTAJ ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kızlar, tecavüz zanlılarının çıplak görüntülerini kaydettiğini, birine anlatırlarsa bu görüntüleri sosyal medyada paylaşacaklarını söylediklerini de anlatıyor. Adalar Emniyeti, haklarındaki iddiaları reddeden zanlıların evlerinde yaptıkları aramada, dijital malzemeleri incelemek üzere aldı. Silinen görüntüleri kurtarmak için polis laboratuvarının raporunu bekliyor. ÇİM’deki ifadelerinin ardından Bakırköy İlk Adım Çocuk Yurdu’na götürülen kızlar, burada psikolojik yardım aldı. Kendilerinin ve ailelerinin isteği doğrultusunda F.İ. (15) ile D.C. (13) dün eve döndü. F.İ’nin kardeşi E.İ.’nin (13) çıkış işlemleri de yarın tamamlandıktan sonra dönecek.

ADA HALKI ÜZGÜN

Kınalıada’da kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ada sakinleri üzgün ve öfkeli; kız çocuklarının babaları M. İ. ve E. C.’ye sahip çıkıyorlar. “Küçücük adamızda hepimiz bir aileydik. Kapılarımızı açık tutardık. Kızların ‘abi’ dedikleri insanlar alçaklık, namussuzluk yaptılar. Lanet olsun onlara. En ağır cezayı alsınlar” diyorlar.

BABA: YÜZYÜZE BAKTIĞIMIZ ADAMLARDI

Baba E. C. anlatıyor: Yüz yüze baktığımız, güvendiğimiz evli barklı adamlardı. Kızım D., 13 yaşında. Tehdit edip şantaj yapmışlar. Korkusundan saklamış bizden. ÇİM dün aradı beni. Psikolojik destek alacak yavrum. Bu olayın dönüşü yok. Herkes yaptığını çekecek. Çekmezlerse farklı boyutlara gidecek. Kanuna, adalete her zaman güvenirim.

AKRABAMIZDI

F.İ. ile E.İ.’nin babası M.İ. anlatıyor: O alçaklar, yakın akrabamızdı. Kız alıp kız verdik. Evimizi, ekmeğimizi paylaştık bunca yıldır. Devlet en büyük cezayı versin. F. 13, E. 15 yaşında çocuk. Bunu nasıl yaparlar?

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