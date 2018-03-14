Kinoa nedir

Görüntüsü tahıla benzeyen kinoa aslında ıspanakgiller familyasındandır. Besin kaynağı olarak oldukça zengin olduğu bilinen kinoa, pirinç ve buğday üretiminin azalmasıyla kolay üretilebildiği gerekçesiyle daha yaygın kullanılmaya başlamıştır.

GÜÇLÜ BESİN KAYNAĞI KİNOA

Kinoa bitkisinin yenilebilir kısmı tohumudur. Aminoasit ve yüksek miktardaki protein içeriğiyle oldukça değerli bir besindir. İnsan vücudunda üretilemeyen 9 aminoasitin tamamını içeriğinde taşır.

Vücutta kanser oluşumunu engelleyip, kalp ve damar sağlığını korur. Kemik ve diş sağlığı içinde oldukça faydalıdır. Tansiyon, diyabet ve kansızlık gibi sorunlarla da baş etmeye yardımcı bir besin kaynağıdır.

Antioksidan olma özelliğiyle diyetlerin vazgeçilmezi olan bu tohumlar protein içeriğiyle doygunluk hissi verir ve gerekli besin ihtiyacını büyük ölçüde sağlar.







