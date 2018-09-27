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Kira artışında artık TÜFE'ye bakılacak

Türkiye'de yeni yapılan düzenlemeyle birlikte konut kiraları TÜFE ile belirlenecek.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 12:00..
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Kira artışında artık TÜFE'ye bakılacak

Geçtiğimiz günlerde Yeni Ekonomi Programı'nda bazı tedbirlerin yer aldığı görüldü. Bunlar arasında kira artış oranları da bulunuyor.

Kira artışında artık TÜFE'ye bakılacak

DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Program’ın ‘Enflasyon’ bölümünün ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında, “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” maddesi yer alıyordu.

Bu düzenlemeye göre artık ev sahipleri zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından belirleyebilecek.

Kira artışında artık TÜFE'ye bakılacak

TÜFE YÜZDE 12,61

Ağustos ayına ilişkin verilere göre; 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedildi.

ZAM YAPMANIN İKİ YÖNTEMİ BULUNUYOR

Kiraya zam yapmanın iki yöntemi bulunuyor. İlki ev sahibi ile kiracının konuşarak kira zam oranını belirlemesi, ikincisi ise TÜİK tarafından açıklanan ÜFE TÜFE rakamları dikkate alınarak zam yapılır.

Kira artışında artık TÜFE'ye bakılacak

1500 LİRA İÇİN 1690 LİRA ÖDEME YAPILACAK

Bir ev için verilen 1500 lira TÜFE'ye göre zam alacak. Bu zamla birlikte ise eve 1690 lira ödenecek.

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