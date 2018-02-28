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Kira gelir beyanı yarın başlıyor

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarından itibaren start alıyor.

AA | 28.02.2018 - 11:43..
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Kira gelir beyanı yarın başlıyor

Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

BEYAN DÖNEMİ YARIN BAŞLAYACAK 26 MART'TA SONA ERECEK

1 Ocak- 31 Aralık 2017 döneminde konutta 3 bin 900 lira, iş yerinde ise 30 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek.

Kira gelir beyanı yarın başlıyor

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.

İNTERNETTEN DE BEYANNAME YAPILABİLECEK

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

Kira gelir beyanı yarın başlıyor

İKİ EŞİT TAKSİTLE DE ÖDENEBİLECEK

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek.

Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

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