Kira gelir vergisi ödemelerinde son gün

Evini veya iş yerini kiraya verenler Gelir Vergisi Kanunu gereğince belli koşullarda kira gelir vergisi mükellefi olarak anılıyor.

İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENİYOR

Kira gelir vergisi, bir önceki sene boyunca elde edilen gelirler için ödeniyor. Mükellefler de borçlarını iki eşit taksitte ödüyor.

ÖDEMELER İÇİN BUGÜN SON GÜN

Kira gelir vergisinde ise bugün son gün. Kira gelir vergisi 2. taksiti ödenen yerler ise; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi daireleri, elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalar, www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödeme yapılabiliyor.