Kira geliri 3.900 liradan fazla olan vergi ödeyecek

Vergi kanunlarında yer alan bazı rakamsal değerler her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Bazen de Bakanlar Kurulu yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bu oranın üzerinde veya altında tutar belirleyebiliyor.

Bakanlar Kurulu, 2017 yılına ilişkin bazı değerler için yetkisini kullanmadı ve artışlar yeniden değerleme oranı esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi.

KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI YÜKSELDİ

2016 yılında 3 bin 800 olarak uygulanan konut kira geliri istisnası 2017 yılında 3 bin 900 TL olarak uygulanacak. Konut kira gelirinin 3 bin 900 TL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ve vergi ödenmeyecek. Aşması halinde ise aşan kısımdan indirilecek giderler sonrasında kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödenecek.

EVİNİ SATANIN VERGİ İSTİSNASI AYNI KALDI

Satın alma veya takas yoluyla edinilen gayrimenkullerin ise beş yıl içinde satılmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi tutuluyor. 2017 yılında satılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerinden elde edilecek kazancın 11.000 TL’si gelir vergisinden istisna olacak. Satış kazancının 11.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısım beyan edilecek. İstisna tutarı 2016 yılında da 11.000 TL idi.