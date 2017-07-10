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Kira sigortaları vergi kaybını azaltacak

Konut kiralama işlemlerinin kayıt altına alınmasıyla devletin vergi kaybı yaşamasının da önüne geçilecek.

10.07.2017 - 15:39
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kira sigortaları vergi kaybını azaltacak

BİRÇOK SORUNU ÇÖZECEK

Yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'de nüfusun yüzde 26'sının kiracı olduğu ve kira sigortasının birçok sorunu çözeceği görüşü belirtiliyor.

Kira sigortası uygulamasına ilk 20 günde 814 mülk sahibinin bilgi almak için çağrı merkezlerine müracaatta bulundu.

Kira sigortaları vergi kaybını azaltacak

VERGİLER DE TESPİT EDİLECEK

Palandöken, "İlk üç ay bekleme süresi içinde kira bedelinin düzenli ödenmesi gerekiyor. Sigorta işlemlerinin tamamlanması için evin kira bedeline göre yüzde 65 tutarında ücret talep ediliyor. Örneğin evin kirası bin lira ise yıllık 650 lira kira sigortası primi ödenecek. Kira sigortası uygulaması, kayıt dışılığın azalmasında da etkili olacak. Kira gelirini sigortalatmak isteyen mülk sahibinin gelirleri bu yolla kayıt altına alınacağından, sigortalanan gelirlerin vergisi de rahatlıkla tespit edilebilecek. Sigorta şirketleri, Maliye ile veri paylaşımında bulunabilir ve gelirler bu şekilde kolaylıkla takip edilebilir." diye konuştu.


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