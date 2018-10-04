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Kira sözleşmelerinde liraya dönüşün kuru belirlendi

Kira sözleşmelerinde kurda sözleşme tarihi esas alınarak hesaplama yapılacak.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 11:56..
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Kira sözleşmelerinde liraya dönüşün kuru belirlendi

Kira sözleşmelerinin euro ve dolar dışında liraya dönüştürülmesi kararı geçtiğimiz aylarda verilmişti.

Kira sözleşmelerinde liraya dönüşün kuru belirlendi

DETAYLAR BELLİ OLDU

Sözleşmelerin dövizden liraya nasıl geçileceğinin detayları ise belli oldu. Sözleşme sırasında mutabakata varamayan taraflar kurda sözleşme tarihini esas alarak hesaplama yapacak.

Kira sözleşmelerinde liraya dönüşün kuru belirlendi

SÖZLEŞME TARİHİ ÖNEMLİ

2 Ocak 2018’den önce yapılmışsa bedel 2 Ocak 2018’deki Merkez Bankası efektif satış kuru olan 3.77 lira üzerinden hesaplanacak.

Yenileme sürecinde tekrar tespit edilecek tutarlar ise TL karşılığı, 2 Ocak 2018’den yenileme tarihine kadar TUİK tarafından belirlenen TÜFE oranına göre belirlenecek.

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