Kira sözleşmelerinde liraya dönüşün kuru belirlendi

Kira sözleşmelerinin euro ve dolar dışında liraya dönüştürülmesi kararı geçtiğimiz aylarda verilmişti.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Sözleşmelerin dövizden liraya nasıl geçileceğinin detayları ise belli oldu. Sözleşme sırasında mutabakata varamayan taraflar kurda sözleşme tarihini esas alarak hesaplama yapacak.

SÖZLEŞME TARİHİ ÖNEMLİ

2 Ocak 2018’den önce yapılmışsa bedel 2 Ocak 2018’deki Merkez Bankası efektif satış kuru olan 3.77 lira üzerinden hesaplanacak.

Yenileme sürecinde tekrar tespit edilecek tutarlar ise TL karşılığı, 2 Ocak 2018’den yenileme tarihine kadar TUİK tarafından belirlenen TÜFE oranına göre belirlenecek.