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Kıraathanede kitap köşesi

Cizre Belediyesi 'Her Kıraathaneye Bir Kitaplık' projesi kapsamında kıraathanelerde kitap köşesi oluşturdu.

AA | 30.04.2018 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Cizre Belediyesi, ilçede okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında her kıraathaneye ücretsiz köşe oluşturup, kitap hediye etti.

Okumanın yaşının olmadığını ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğunu vurgulayan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, kitap okumanın önemine değindi.

Kıraathanede kitap köşesi

"VATANDAŞLARIMIZ KİTAP DA OKUSUNLAR İSTİYORUZ"

Faik Arıcan, "Her belediyenin görevi yol, alt yapı ve park gibi çalışmalar yapmaktır. Bunun yanında gönülleri de yapmak lazım. Gönülleri vatandaşımıza yaklaşarak yapacağız. Kahvehanelerimizde vatandaşımız tabi ki hoşça vakit geçirmek için sohbet edip, oyun oynayacak ama hiç olmazsa bir yarım saat kitap okusalar bu alışkanlık haline gelir." dedi.

Kıraathanede kitap köşesi

Kıraathanede kitap köşesi

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