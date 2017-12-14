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Kiracı, ev sahibine kızıp evi ateşe verdi

Hatay'da kirada oturan Murat B., ev sahibinin evden çıkmasını söylemesi üzerine sinirlenip oturduğu evi yaktı.

İHA | 14.12.2017 - 16:36..
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Kurtuluş Mahallesi, Mehmet Akif Sokak’ta kirada oturan Murat B., ev sahibinin evi boşaltmasını söylemesi üzerine sinirlenerek oturduğu evi gece ateşe verdi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Evden gelen patlama sesi mahalle halkını paniğe sürükledi. Patlamanın elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenilirken, TEDAŞ ekipleri bölgeye gelerek evin elektriğini kesti.

Kiracı, ev sahibine kızıp evi ateşe verdi

KİRACI GÖZALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis evi ateşe veren Murat B.’yi gözaltına aldı.

Kiracı, ev sahibine kızıp evi ateşe verdi VİDEO

Kiracı, ev sahibine kızıp evi ateşe verdi

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