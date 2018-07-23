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Kirada Kadıköy ucuzladı

Kadıköy'de 3 bin lira olan kira fiyatları 2 bin liraya kadar geriledi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 12:14..
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Kirada Kadıköy ucuzladı

İstanbul'da bazı ilçelerde konut kiraları kentsel dönüşümle birlikte düşerken bazı ilçelerde ise metro hatları nedeniyle fiyatlar arttı.

Kirada Kadıköy ucuzladı

KİRALIK KONUTLARIN FİYATI EN ÇOK KADIKÖY'DE DÜŞTÜ

Satılık ev fiyatlarının hala yüksek olması nedeniyle yatırımcılar kiralık dairelere daha çok ilgi gösteriyor.

Kiralık konut fiyatlarının en çok düştüğü Kadıköy Fikirtepe'de inşa edilen 4- 5 bin konutun da kiraları düştü. Kadıköy'de kiraları 3 bin liradan 2 bin lira seviyelerine kadar ulaştı. Bu ilçede 2+1 tipindeki evler 1.200 ile 1.800 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Kirada Kadıköy ucuzladı

ÜSKÜDAR DEĞERLENDİ

Üsküdar-Ümraniye Metrosu da bölgeye değer kazandıran projelerden. Üsküdar'da ev kiraları 1400 liradan başlayıp 4.000 liraya kadar çıkıyor. Ümraniye’de ise kiralık ev fiyatları geçen yıl 800- 900 lirayken bu yıl 1.200 oldu.

EN YÜKSEK KİRA BEŞİKTAŞ'TA

En yüksek kira yine Avrupa Yakası'nda bulunan Beşiktaş ilçesi olarak belirlendi. Beşiktaş'ta ortalama kiralar 2 bin liradan başlıyor. İstanbul’un en uygun kiralarının olduğu ilçe ise Beylikdüzü. İlçede kiralar 650 olarak belirlendi.

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