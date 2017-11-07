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Kiraladığı evde uyuşturucu ticareti yapan zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu satmak için ev kiralayan Erdoğan B. gözaltına alındı.

07.11.2017 - 15:55
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde tutulan bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbarı üzerine evi takibe aldı.

2 PAKET BONZAİ BULUNDU

Polis, evden çıkan 2 şüpheliyi durdurup üzerinde arama yaptı. Şüphelilerde 2 paket bonzai ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Eve yapılan baskında da evi kiraladığı iddia edilen 44 yaşındaki Erdoğan B., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Erdoğan B.'nin üstünde ve evde yapılan aramada ise 1 paket bonzai ve esrarlı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan B., polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kiraladığı evde uyuşturucu ticareti yapan zanlı yakalandı

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