Kiraladıkları cipi Irak'a götürenlere suçüstü

Beşiktaş'ta oto kiralama firmasının sahibi Sinan Demir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, 5 gün önce cip kiralayan kişilerin aracı geri getirmediğini, kiralayanlara telefonla da ulaşamayınca şikayetçi olduğunu bildirdi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmada, aracın Şırnak'ın Silopi ilçesinde olduğu tespit edildi.

SAHTE PLAKAYLA IRAK'A GÖTÜRECEKLERDİ

Şırnak'a giden İstanbul polisi, Habur Sınır Kapısı'ndan sahte plakayla Irak'a götürülmeye çalışılan cipi ve içindeki şüpheli 3 kişiyi ele geçirdi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul'a getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Y. (52), Abdullah K. (32) ile Azerbeycan uyruklu Hafız İ. (32), çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.