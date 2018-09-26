Kiraladıkları otomobili anahtarını kopyalayıp çaldılar

Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep S. ile Vefa Ç. piyasada değeri 60 bin lira olan hurda bir otomobil aldı. Bu aracı tekrar trafiğe çıkartmak isteyen şüpheliler, kent genelindeki oto kiralama şirketlerinden aynı marka ve modelde otomobili aramaya başladılar. Bir süre sonra istedikleri aracı bulan zanlılar otomobili 3 günlüğüne kiraladı.

Otomobili kiralayan şüpheliler, ilk iş olarak aracın anahtarını kopyaladı. Daha sonra Vefa Ç., otomobilin içinde bulunan takip cihazını buldu. Vefa Ç. oto elektrikçisine giderek takip cihazının, kiralama şirketine uyarı vermeden nasıl söküleceğini öğrendi. 3 günün ardından aracı tekrar firmaya götüren şüpheliler, bu kez aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra aracı başka bir müşteri kiraladı. Otomobili kiralayan kişiyi adım adım izleyen şüpheliler akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde park halindeki aracı kopyaladıkları kontak anahtarı ile çaldı.

TAKİP CİHAZINI SULAMA KANALINA ATTI

Daha sonra, Vefa Ç. takip cihazını sökerek sulama kanalına attı. Şüpheliler otomobili önceden kiraladıkları depoya götürdü. Bir süre sonra kiraladığı aracın yerinde olmadığını fark eden vatandaş polisi aradı. Ekipler ise oto kiralama şirketiyle irtibata geçti. Firma sahibinin takip cihazından hiçbir uyarı almadığını ve aracın konumunu görememesi üzerine devreye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

ARACI TAKİBE ALDI

Olayın ardından ekipler, aracın çalındığı yerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis görüntülerden bir kişinin aracı kontak anahtarıyla çalıştırıp gittiğini saptadı.

Bunun üzerine ekipler kiralama şirketiyle irtibat kurarak, geçmiş dönemlerde otomobili kiralayan tüm kişiler üzerinde araştırma yaptı. Bu sırada ekipler 200 güvenlik kamerasını inceleyerek aracı takibe aldı.

ZANLILAR MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Polisler, otomobilin çalındıktan sonra park edilerek takip cihazının söküldüğünü ortaya çıkardı. Görüntülerden şüphelinin kimliğini de belirleyen ekipler Vefa Ç. ve Recep S.’yi yakaladı.

Çalınan otomobil ise bir depoda bulundu. Emniyete götürülen zanlılar, aracın aynısından kendilerinde de bulunduğunu, hurda olan bu aracın şase ve motor numarasını ise çaldıkları otomobil ile değişeceklerini söyledi. İşlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.