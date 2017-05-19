Kiralık ev arayanlar çoğaldı

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'ne göre nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.63 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4 oranında artış yaşandı.

KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI ŞEHİR EDİRNE OLDU

Düğün sezonunun başlaması ve okulların tatile girmesine kısa süre kala kiralık ev arayanların sayısı çoğaldı. Kiraların en çok arttığı şehir Edirne olurken Nisan ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.02 oranına vardı.

Isparta ise yüzde 2'lik oranla bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu. Nisanda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Bursa, en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 oranı ile Erzincan oldu.

SATIŞLARIN YÜZDE 6'LIK ORANI YABANCI YATIRIMCILARA

Markalı konut projelerinde gerçekleşen satışların yüzde 6'lık oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satış Şubat ayında yüzde 4, Ocak ayında yüzde 3 olarak gerçekleşirken, Mart'ta ise bu oran yüzde 10'a çıkmıştı.