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Kiralık konutta talep de kira da düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, kiralık dairelerde talebin ve kiranın düştüğünü belirtti.

02.02.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. Emlak

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'daki kiralık daire fiyatları, satılık konutlardaki arz-talep dengesi ve günlük kiralık evlere ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kiralık konutta talep de kira da düştü

İstanbul'da genelinde bölge ayrımı olmadan kiralık daire fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüş yaşandığını, kiralık ev adedinin arttığını belirten Aşa şunları anlattı: "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tablo tam tersine döndü. Bir emlakçının elinde onlarca kiralık ev var."

"DÜŞÜŞTEN İLK ETKİLENEN MERKEZİ KONUMLAR OLDU"

Aşa, "Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler olmasına rağmen talep hala az. Bu düşüşten ilk etkilenen merkezi konumlar oldu. Geçen sene Beşiktaş'ta 3 bin lira olan ev şu an 2 bin 500'e, 2 bin 500 seviyelerinde olan 2 bin liraya, 2 bin seviyesinde olan ev bin 500 seviyelerine düştü. Düşüşün bir kaç nedeninden bahsetmek mümkün. Birincisi Suriyeli akımı durdu, akın akın gelme yok, gelen geldi yerleşen yerleşti, bu faktör kalktı."

Kiralık konutta talep de kira da düştü

Aşa ayrıca, "İkincisi fiyat yüksekliğinden dolayı üniversite öğrencileri İstanbul'u gözden çıkardı. Üçüncü olarak kentsel dönüşüm dolayısıyla yenilenen binalarda kapasite arttı ve artmaya da devam ediyor. Burada bir kapasite artışı yaşandı. Kentsel dönüşüm etkisi bundan sonra da devam edecek. Bundan sonraki süreçte düşüş olmasa da bir yükseliş beklemiyorum ama talep olmazsa düşmeye devam eder tabi. Şu an için fiyatların olması gereken seviyeye geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK

Konutta devam eden projeler olduğunu, kentsel dönüşümdeki kapasite artışının da devam edeceğini anımsatan Aşa, bu anlamda düşüşlerin devam etmesinin ya da fiyatlarda gevşemenin devam edebileceğini söyledi.

Satılık konutlarda da şu an beklenen talebin olmadığını bildiren Aşa, fiyatların yüksek olduğunu savundu. Alıcı kitlenin talebine göre fiyatların talebi karşılamadığını belirten Aşa, bu yüzden müşterilerin şu an uygun fiyatlı ikinci el konuta yöneldiğini, fiyatların biraz daha gevşemesi ya da alıcının talebine uygun projelerin üretilmesi gerektiğini dile getirdi.

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