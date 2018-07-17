Kıranta nedir

İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür. Özellikle yaşam döngüsünün bitmek bilmeyen sürecini anlatan büyüme, bizleri zamanla daha olgun hale, daha gelişmiş bir vücuda bürümektedir.

Kimi zaman yıpranma olarak görülen saçların beyazlaması da insanların en önemli olgunluk sembolleridir.

KIRANTA NEDİR

TDK'ya göre saçları ağarmış erkek manasına gelen kıranta, İlerlemiş yaşına rağmen bakımlı, özenli olan erkekleri betimlemek için kullanılır. Özellikle geçmişte, yeşilçam filmlerini izlerken karşımıza çıkan jönler bu duruma en önemli etkenlerden biridir. Kırlaşmış (saç, sakal) manasında da kullanılan kıranta, yaşlılığın olumsuz anlamını uzaklaşmatırmak için de kullanılmaktadır.