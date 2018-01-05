taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.528
USD
3,7464
EURO
4,5082
ALTIN
158,61
PETR
67,7600

Kirayı almak için geldiği HDP Genel Merkezi'nde dövüldü

HDP Hakkari İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği Genel Merkez'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 17:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

HDP Hakkari İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği Genel Merkez'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.

3 YILDIR KİRA VERİLMİYOR

Alınan bilgiye göre, Hakkari'de HDP'nin İl Başkanlığı olarak kullandığı binanın sahiplerinden Recep A., yaklaşık 3 yıldır alamadığı kira payı için Hakkari'deki parti yöneticilerine başvurdu.

Ödemeyi Genel Merkez'in yapacağının belirtilmesi üzerine Recep A., Ankara'ya geldi. Kirasını tahsil için geldiği HDP Genel Merkezi'nde Recep A. ile 4 parti görevlisi arasında tartışma çıktı.

DARBEDİLDİ

Parti görevlileri tarafından darbedilen Recep A., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kendisine saldıran şüphelilerden şikayetçi olan Recep A.'nın teşhis ettiği Ömer D., Mustafa S., Şükrü K. ve Mehmet Şah Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Yunan botları Türk botlarını görünce kaçtı
Ateist olduğu bilinen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın, Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törene katılacak. Adada ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı.
Çanakkale’de 32 kaçak yakalandı
Minibüsü takibe alan ekipler, 20’si çocuk, 5’i kadın ve 7’si ise erkek olmak üzere toplam 32 Afgan'ı yakalayarak 'Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderdi.
Hemşireler bebeğin suratıyla dalga geçti
Suudi Arabistan'da hemşireler, yeni doğan bebeğin suratını şekilden şekle soktu.
Bitcoin futbola da sıçradı
Kripto para Bitcoin, tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Yeni bir ödeme türü olarak hayatımıza giren Bitcoin futbol sektörüne de girdi. Dünya devi Real Madrid, Bitcoin'i kullanan ilk futbol takımı olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

41
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

209
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

222
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

43
Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

132
Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

76
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM