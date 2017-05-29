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Kiraz ağacına çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

Bursa'nın Keles İlçesi'nde çiftçilik yapan İdris Çetin'in bahçesindeki kiraz ağacına ayı tırmandı.

29.05.2017 - 15:38
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Bursa'nın dağ ilçelerinden biri olan ve kirazı ile tanınan Keles'e bağlı Gelemiç Köyü'nde çiftçilik yapan İdris Çetin'in bahçesindeki kiraz ağacına çıkan bir yaşında olduğu sanılan ayı, kirazları yedi.

"OĞLUM ŞİKAYET EDECEĞİM SENİ"

Bahçesine geldiğinde ağaçta gördüğü ayıyı cep telefonu ile görüntüleyen Çetin, bir yandan da "Oğlum şikayet edeceğim seni. Mahkemeye vereceğim. Bak seni kamera ile görüntülüyorum. İşte delil." dedi. Bu sırada ayı ağaçtan inerek uzaklaştı. Çetin, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

Kiraz ağacına çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

"ÖNCE İNSAN SANDIM, SONRA AYI OLDUĞUNU ANLADIM"

Çetin, “Önce insan sandım. Ayı olduğunu fark ettim. Beni görünce kirazları yemeye devam etti. Taş atarak kaçırmaya çalıştım. İnip uzaklaştıktan sonra ikinci kez geldi. Bu kez cep telefonu ile görüntüledim. Meyve ağacıma zarar verdi.” dedi.

Kiraz ağacına çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

Kiraz ağacına çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi

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