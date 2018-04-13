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Kirazlı - Halkalı hattında çalışacak araçlar ihale edilecek

Kirazlı - Halkalı hattında çalışacak 272 adet metro aracı için ihale düzenlenmesi planlanıyor.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 17:05..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağı ihale tarihi netlik kazandı. 8 Haziran'da gerçekleştirilecek ihale sonucunda 4 araçlı 68 adet metro dizisi olmak üzere toplam 272 adet metro aracı alınacak.

Kirazlı - Halkalı hattında çalışacak araçlar ihale edilecek

TOPLAM 90 GÜN DENEME SÜRESİ OLACAK

Araçların tamamının ise 45 ayda teslim edilmesi planlanıyor. Araçların teslimi sonrasında saha testleri için 30 gün, deneme işletmesi için ise 60 gün deneme süresi olacak.

İHALEYİ KAZANAN DAHA ÖNCE BELLİ OLMUŞTU

İnşaatı devam eden 9.7 kilometre uzunluğundaki hattın yapımını 2 milyar 414 milyon lira bedel ile Makyol, Astur, İçtaş, Kalyon üstlenmişti.

Kirazlı - Halkalı hattında çalışacak araçlar ihale edilecek

YENİKAPI - OTOGAR - ATATÜRK HAVALİMANI HATTI YENİLENECEK

Ayrıca Yenikapı - Otogar - Atatürk Havalimanı metro hattı bünyesindeki istasyonlar ile Esenler yerleşkesi içerisindeki alanlar da yenilenecek. Düzenlenecek ihale ile birlikte kazanan firmanın çalışmalarını 900 günde (2,5 yıl) tamamlanması talep edilecek.

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