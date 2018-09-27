Kırbaç Kasırgası Türkiye'ye gelebilir

Akdeniz'de başlayan ve saatteki hızı 200 kilometereye kadar çıkması beklenen 'Kırbaç Kasırgası'nın Türkiye'yi de etkisi altına alabileceği öngörülüyor.

EGE BÖLGESİ'NE DOĞRU HAREKET EDECEK

Tahminlere göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga oluşacak. 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek.

İZMİR, MANİSA CİVARINI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor.

KIRBAÇ KASIRGASININ SAATTEKİ HIZI

Kırbaç kasırgası sürekli esen rüzgar ile (saatteki hızı 100 kilometre ve 200 kilometre arası) İyon Denizi’nden Ege – Akdeniz’e doğru hareket ederek etkisini gösterecek.

KUVVETLİ RÜZGAR VE AŞIRI YAĞMURA NEDEN OLUYOR

Büyük tehlike içeren kırbaç kasırgası; kuvvetli rüzgarları, aşırı yağmurları ve Ege ile Akdeniz’de beklenen dalga yüksekliği ile Cumartesi Yunanistan’ın güney kıyılarında; Pazar ve Pazartesi ise Türkiye’nin Ege kıyılarında büyük risk taşıyor.

2. KATEGORİDE BİR KASIRGA OLARAK GELEBİLİR

Ancak bazı tahmin modelleri kırbaç kasırgasının etkilerini Türkiye için daha da kuvvetlendirerek Mora yarımadası ile Girit adası arasındaki bölgeden gireceğini, bu şekilde Yunanistan’da kara ile temas etmeden doğrudan Türkiye sahillerine 2. kategoride bir kasırga olarak gelebileceğine dikkat çekiyor.

İZMİR'DE METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞEBİLİR

İzmir gibi birçok Kıyı Ege sahil şeridinde birkaç saat içerisinde metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış düşebilir. Muhtemel aşırı yağış sebebiyle sahil şeridinde yer alan şehirlerde kara ile deniz birleşmeleri yaşanabilir.

Ayrıca Kırbaç kasırgası İzmir’de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetinde (115-140 km/sa) rüzgara neden olabilir.

MARMARA’DA DA GÖRÜLME İHTİMALİ VAR

Kırbaç kasırgası, Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket ederek, Türkiye’de Kıyı Ege ile Marmara Bölgesi’nde aşırı yağışlara neden olabilir.

METEOROLOJİ AÇIKLAMA YAPTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu anda kasırganın gelip gelmeyeceği konusunun belirsiz olduğu ancak gelirse saatte 120 kilometre hıza ulaşması beklendiği kaydedildi.

Meteorolojinin açıklaması şöyle: "Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenilen Alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen Fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir.

Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak fırtınanın oluşumu ve gelişimi takip edilmekte olup; Fırtınanın yön, şiddet ve etkileyeceği alan konusunda gerekli olduğunda tahmin, uyarı ve açıklamalar yapılacaktır."